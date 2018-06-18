18.06.2018, 00:06
Пятикратные чемпионы мира из Бразилии разделяют трофеи со Швейцарией
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Добавляем Бразилию в список претендентов на Кубок мира, которые столкнулись с препятствием в стартовом матче турнира. После того, как Аргентина не смогла обыграть Исландию, а Германия проиграла Мексике, Бразилия, одна из фаворитов турнира, в воскресенье завершила матч со Швейцарией со счётом 1:1. Швейцария много фолила, чтобы попытаться замедлить ритм Бразилии, и это привело к удивительному результату, который ставит их в отличное место, продвигая вперёд.
Потрясающий гол Филиппа Кутиньо был недостаточным для того, чтобы Бразилия провела свою кампанию в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года до победного старта, когда пятикратные чемпионы мира удерживались упрямой швейцарской стороной. Обе стороны имели амбиции прогрессировать из группы E. Швейцария преуспела в том, чтобы держать Бразилию на расстоянии вытянутой руки, но всё же потрясающее сольное усилие бразильского игрока Кутиньо поразило всех – футбалист забил гол на 20 минуте в ворота соперника.
Первые 45 минут атакующее трио Неймара, Габриэль Иисус и Виллиан, казалось, двигались по полю, как им было угодно. У Паулиньо был прекрасный шанс забить пораньше. Швейцария держала болельщиков в напряжении весь первый тайм, но спустя пять минут с начала второго тайма гол забил футболист Стивен Цубер. Эквалайзер придал игре новые цвета, ведь Бразилия начала действовать жёстче с большим намерением разгромить соперников.
Сборная Бразилии очень разочарована тем, что в своём первом матче на чемпионате мира не вытащила 3 очка, на которые они рассчитывали, чтобы конкурировать с другими сборными. Бразилия, возможно, самая сильная команда на чемпионате мира по футболу 2018, и они построили свою атаку вокруг Неймара, самого известного игрока страны и, возможно, самого одарённого нападающего. Неймар действовал на левом фланге, но что хорошо в сборной Бразилии – это наличие множества вариантов для создания атаки в зависимости от того, что как поведёт себя противник. Неймар – важная фигура, но у этой команды много и очень много других хороших игроков.
У Швейцарии также имеется козырь – Джака, который является высокопрофессиональным полузащитником и очень важен для швейцарской стороны. Перед матчем он заявил, что не боится Неймара, и после того, как Мексика сегодня обыграла Германию, он выражал надежду на то, что и сборной Швейцарии удастся расстроить бразильских болельщиков.
Потрясающий гол Филиппа Кутиньо был недостаточным для того, чтобы Бразилия провела свою кампанию в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года до победного старта, когда пятикратные чемпионы мира удерживались упрямой швейцарской стороной. Обе стороны имели амбиции прогрессировать из группы E. Швейцария преуспела в том, чтобы держать Бразилию на расстоянии вытянутой руки, но всё же потрясающее сольное усилие бразильского игрока Кутиньо поразило всех – футбалист забил гол на 20 минуте в ворота соперника.
Первые 45 минут атакующее трио Неймара, Габриэль Иисус и Виллиан, казалось, двигались по полю, как им было угодно. У Паулиньо был прекрасный шанс забить пораньше. Швейцария держала болельщиков в напряжении весь первый тайм, но спустя пять минут с начала второго тайма гол забил футболист Стивен Цубер. Эквалайзер придал игре новые цвета, ведь Бразилия начала действовать жёстче с большим намерением разгромить соперников.
Сборная Бразилии очень разочарована тем, что в своём первом матче на чемпионате мира не вытащила 3 очка, на которые они рассчитывали, чтобы конкурировать с другими сборными. Бразилия, возможно, самая сильная команда на чемпионате мира по футболу 2018, и они построили свою атаку вокруг Неймара, самого известного игрока страны и, возможно, самого одарённого нападающего. Неймар действовал на левом фланге, но что хорошо в сборной Бразилии – это наличие множества вариантов для создания атаки в зависимости от того, что как поведёт себя противник. Неймар – важная фигура, но у этой команды много и очень много других хороших игроков.
У Швейцарии также имеется козырь – Джака, который является высокопрофессиональным полузащитником и очень важен для швейцарской стороны. Перед матчем он заявил, что не боится Неймара, и после того, как Мексика сегодня обыграла Германию, он выражал надежду на то, что и сборной Швейцарии удастся расстроить бразильских болельщиков.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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