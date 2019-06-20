ИА «Ореанда-Новости» Российский Минздрав разработал порядок посещения больных в реанимационном отделении.

Этим правом будут обладать родственники или законные представители пациентов. Согласие на посещение даёт лечащий врач, либо заведующий отделением.

Главным условием для доступа в реанимацию является отсутствие у посетителей признаков инфекционных заболеваний, однако справка о состоянии здоровья при этом не требуется.

Перед посещением реанимационного отделения медицинские сотрудники побеседуют с родственниками больного, психологически подготовив их к тому, что они могут увидеть в отделении.

Посетить реанимацию могут лишь два представителя пациента. Необходимо при этом вымыть руки и отключить мобильные телефоны.

Запрещено пускать в отделение детей до 12 лет и нетрезвых лиц.

Тех, кто не является прямым родственником больного, должны будут сопровождать близкие родственники.