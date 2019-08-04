ИА «Ореанда-Новости» Соревнования по Танковому биатлону прошли в подмосковном Алабине.

Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.

Участникам соревнований было необходимо преодолеть три круга протяжённостью более четырёх километров. Россияне выполнили эту задачу за 18,55 минуты. В 2017 году их лучший результат составлял 20,58 минуты.

Конкуренция была очень высокой, отметил Бувальцев.

Международные соревнования по танковому биатлону прошли в рамках V Международных армейских игр АрМИ-2019.