Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»
ИА «Ореанда-Новости» Соревнования по Танковому биатлону прошли в подмосковном Алабине.
Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Участникам соревнований было необходимо преодолеть три круга протяжённостью более четырёх километров. Россияне выполнили эту задачу за 18,55 минуты. В 2017 году их лучший результат составлял 20,58 минуты.
Конкуренция была очень высокой, отметил Бувальцев.
Международные соревнования по танковому биатлону прошли в рамках V Международных армейских игр АрМИ-2019.
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