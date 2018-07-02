





ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 1 июля в рамках мундиаля-2018 состоялась игра между испанской и российской футбольными сборными. Россияне показали качественный футбол, несмотря на то, что вели, в основном, оборонительную игру, и обыграли соперников в дополнительном времени в серии 11-метровых ударов. После окончания основного времени счёт в игре оставался равным: испанцы и россияне забили по одному мячу в ворота соперников. Судья назначил серию пенальти, в которой национальная сборная России обыграла испанцев со счётом 4-3, обеспечив себе выход в ¼ финала чемпионата мира. Лучшим футболистом встречи стал российский голкипер Игорь Акинфеев, отразивший в дополнительном времени два мощных удара испанцев.

Многие называют эту победу исторической, ведь после распада Советского Союза национальная футбольная команда России даже не выходила из группового этапа Чемпионатов мира.

Станислав Черчесов, главный тренер национальной футбольной команды России, рассказал средствам массовой информации, что футболисты были готовы к матчу с испанцами. Ребята понимали, что испанская сборная сильнее, ожидали атакующей игры соперников и их задача заключалась в том, чтобы выдержать её.





Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании высказал мнение, что победа российской команды в этом матче – просто удача, ведь «пенальти – это лотерея», в которой испанцам не повезло. А вот капитан сборной Испании высказался о победе российских футболистов более резко. Серхио Рамос заявил, что единственным шансом России победить Испанию в этой игре была серия пенальти, которую российские футболисты дождались. Рамос гордится действиями своей команды и болезненно воспринимает поражение испанцев и выход из турнира.





Сами же игроки сборной России по футболу в своих комментариях прессе сказали, что одержать победу им помогли терпение и надежда. Нападающий Артём Дзюба, в разговоре с журналистами, который состоялся сразу после матча, отметил, ребята счастливы, что вся страна гордится ими: «На родной земле можно сотворить чудо». Дебютант стартового состава национальной сборной России Далер Кузяев, признал мастерство команды Испании и пояснил, что фокусироваться на нынешнем успехе российских футболистов не стоит, а необходимо думать о предстоящей игре. Полузащитник Денис Черышев рассказал, что к футболистам пришло понимание, что испанцев в этом матче можно сдержать и обыграть, когда россияне стали успешно показывать себя в обороне. Команда продемонстрировала грамотную игру и заслужила победу.





В игре ¼ финала сборная России встретится со сборной Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи.