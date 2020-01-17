Ралли проходило на территории Саудовской Аварии. Экипажем Каргинова был пройден последний этап за один час и 28 минут.46 часов 33 минуты составило общее время российского экипажа. Второе место также занял экипаж "КамАЗа", которым управлял Антон Шибалов. Третье место завоевал экипаж Сергея Вязовича из Белоруссии, выступавший на грузовике МАЗ.