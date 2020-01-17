17.01.2020, 14:21
Россияне победили на ралли "Дакар"
ИА «Ореанда-Новости». Экипажем команды из России "КамАЗ-мастер", которым управлял Андрей Каргинов, выиграно в зачете грузовиков ралли "Дакар". О победе россиян заявлено на сайте соревнований.
Ралли проходило на территории Саудовской Аварии. Экипажем Каргинова был пройден последний этап за один час и 28 минут.
46 часов 33 минуты составило общее время российского экипажа. Второе место также занял экипаж "КамАЗа", которым управлял Антон Шибалов. Третье место завоевал экипаж Сергея Вязовича из Белоруссии, выступавший на грузовике МАЗ.
Ралли проходило на территории Саудовской Аварии. Экипажем Каргинова был пройден последний этап за один час и 28 минут.
46 часов 33 минуты составило общее время российского экипажа. Второе место также занял экипаж "КамАЗа", которым управлял Антон Шибалов. Третье место завоевал экипаж Сергея Вязовича из Белоруссии, выступавший на грузовике МАЗ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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