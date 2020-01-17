ИА «Ореанда-Новости». Экипажем команды из России "КамАЗ-мастер", которым управлял Андрей Каргинов, выиграно в зачете грузовиков ралли "Дакар". О победе россиян заявлено на сайте соревнований. 

Ралли проходило на территории Саудовской Аварии. Экипажем Каргинова был пройден последний этап за один час и 28 минут. 

46 часов 33 минуты составило общее время российского экипажа. Второе место также занял экипаж "КамАЗа", которым управлял Антон Шибалов. Третье место завоевал экипаж Сергея Вязовича из Белоруссии, выступавший на грузовике МАЗ.