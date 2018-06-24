



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 25 июня в 17:00 по московскому времени в Самаре состоится матч Россия-Уругвай. Несмотря на то, что обе сборные уже прошли в 1/8 турнира, игра обещает быть напряжённой. Наша сборная уже прибыла в Самару. Игроки усердно готовятся к матчу. Не успев приземлиться, футболисты оказываются в автобусе, который везёт их в гостиницу, расположенную в пятнадцати минутах от самарского стадиона.

Жители и гости Самары с нетерпением ждут противостояния, которое состоится в понедельник на «Самаре Арене». Они признаются, что не сомневаются в победе нашей сборной над национальной командой Уругвая. Прогуливаясь по городу, можно заметить, что всем привычные матрёшки теперь выглядят немного иначе – каждая из них олицетворяет образ определённой страны-участницы чемпионата мира по футболу 2018. Каждая матрёшка раскрывает культурные особенности страны.





Самарские художники всерьёз подготовились к прибытию иностранных гостей. На протяжении двух недель до начала турнира они писали картины и разрисовывали сувенирную продукцию. В день на творческую работу уходило по 16 часов. Болельщики смогут приобрести в Самаре произведения искусства с изображением ворот в стиле модерн, Волги и знаменитой самарской козы на память о солнечном городе и Кубке мира.





Власти Самары предложили местным работодателям объявить 25 июня выходным днём, чтобы жители смогли в полной мере насладиться противостоянием России и Уругвая. По итогам игры выяснится, с какого места российская сборная будет выходить в 1/8 турнира. Главный арбитр на игру уже назначен, им будет судья из Сенегала Маланг Дьедиу, а в качестве его ассистентов выйдут его соотечественники Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба.





Напомним, после двух начальных матчей чемпионата мира по футболы национальные команды России и Уругвая заработали по шесть очков. Игра, которая состоится 25 июня в Самаре, определит победителя группы A.