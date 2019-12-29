29.12.2019, 13:38
Сборная Канады принесла извинения россиянам за поступок хоккеиста на МЧМ
ИА «Ореанда-Новости» Сборная Канады принесла извинения российской команде за поступок капитана команды Баррета Хэйтона на матче Россия-Канада, проходившем на молодежном чемпионате мира, который не снял шлем, когда исполнялся российский национальный гимн. В ответ на этот поступок отечественные хоккеисты не стали пожимать ему руку.
Канадская сборная попросила извинения у Федерации хоккея России. Заявлено в сообщении, что канадская сборная уважает ФХР, хоккеистов, тренеров, руководящий состав и болельщиков российской команды.
Игрок, не снявший шлем, также принёс извинения и заявил, что у него не было намерений проявить неуважение к россиянам.
Напомним, сборная России на МЧМ обыграла сборную Канады со счётом 6:0.
Канадская сборная попросила извинения у Федерации хоккея России. Заявлено в сообщении, что канадская сборная уважает ФХР, хоккеистов, тренеров, руководящий состав и болельщиков российской команды.
Игрок, не снявший шлем, также принёс извинения и заявил, что у него не было намерений проявить неуважение к россиянам.
Напомним, сборная России на МЧМ обыграла сборную Канады со счётом 6:0.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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