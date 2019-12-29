. В ответ на этот поступок отечественные хоккеисты не стали пожимать ему руку.Канадская сборная попросила извинения у Федерации хоккея России. Заявлено в сообщении, что канадская сборная уважает ФХР, хоккеистов, тренеров, руководящий состав и болельщиков российской команды.Напомним, сборная России на МЧМ обыграла сборную Канады со счётом 6:0.