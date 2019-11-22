22.11.2019, 15:39
Сборная России по футболу не все матчи группового этапа предстоящего чемпионата Европы сыграет дома
ИА «Ореанда-Новости» Сборная России сыграет в 2020 году матч против сборной Дании, который будет проходить в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу, в Копенгагене. Ситуация прояснилась после проведения жеребьёвки.
На жеребьевке определялось, какая из национальных команд сыграет три встречи на своём поле.
Подопечные Станислава Черчесова сыграют в России, в Санкт-Петербурге, два матча. Сборной России предстоит сразиться на чемпионате Европы также с бельгийцами, недавно обыгравших её со счётом 1:4. Ещё один соперник сборной России станет известен 30 ноября.
Чемпионат Европы начнётся 12 июня. Завершится первенство 12 июля.
На жеребьевке определялось, какая из национальных команд сыграет три встречи на своём поле.
Подопечные Станислава Черчесова сыграют в России, в Санкт-Петербурге, два матча. Сборной России предстоит сразиться на чемпионате Европы также с бельгийцами, недавно обыгравших её со счётом 1:4. Ещё один соперник сборной России станет известен 30 ноября.
Чемпионат Европы начнётся 12 июня. Завершится первенство 12 июля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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