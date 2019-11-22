ИА «Ореанда-Новости» Сборная России сыграет в 2020 году матч против сборной Дании, который будет проходить в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу, в Копенгагене. Ситуация прояснилась после проведения жеребьёвки.  

На жеребьевке определялось, какая из национальных команд сыграет три встречи на своём поле. 

Подопечные Станислава Черчесова сыграют в России, в Санкт-Петербурге, два матча. Сборной России предстоит сразиться на чемпионате Европы также с бельгийцами, недавно обыгравших её со счётом 1:4. Ещё один соперник сборной России станет известен 30 ноября. 

Чемпионат Европы начнётся 12 июня. Завершится первенство 12 июля.