Тошич рассказал, что россияне любят своего президента и доверяют ему. По его словам, Путин смог россиянам вернуть чувство собственного достоинства. Футболист заявил, что благодаря Путину Россию уважают в мире, и жители РФ это ценят.Осенью 2019 году Тошич заявил, что скучает более всего по российским зарплатам. При этом он сказал, что для него ЦСКА всегда будет родным клубом.