ИА «Ореанда-Новости». Зоран Тошич, игрок клуба "Партизан", который ранее выступал за столичный ЦСКА, рассказал о любви жителей РФ к главе государства Владимиру Путину. Об этом передает "Спортски журнал". 

Тошич рассказал, что россияне любят своего президента и доверяют ему. По его словам, Путин смог россиянам вернуть чувство собственного достоинства. Футболист заявил, что благодаря Путину Россию уважают в мире, и жители РФ это ценят. 

По мнению Тошича, столица России превратилась в очень красивый город с небоскрёбами и налаженной инфраструктурой. 

Осенью 2019 году Тошич заявил, что скучает более всего по российским зарплатам. При этом он сказал, что для него ЦСКА всегда будет родным клубом. 