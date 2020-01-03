03.01.2020, 13:09
Серб, ранее игравший за ЦСКА, рассказал о любви жителей России к Путину
ИА «Ореанда-Новости». Зоран Тошич, игрок клуба "Партизан", который ранее выступал за столичный ЦСКА, рассказал о любви жителей РФ к главе государства Владимиру Путину. Об этом передает "Спортски журнал".
Тошич рассказал, что россияне любят своего президента и доверяют ему. По его словам, Путин смог россиянам вернуть чувство собственного достоинства. Футболист заявил, что благодаря Путину Россию уважают в мире, и жители РФ это ценят.
По мнению Тошича, столица России превратилась в очень красивый город с небоскрёбами и налаженной инфраструктурой.
Осенью 2019 году Тошич заявил, что скучает более всего по российским зарплатам. При этом он сказал, что для него ЦСКА всегда будет родным клубом.
Тошич рассказал, что россияне любят своего президента и доверяют ему. По его словам, Путин смог россиянам вернуть чувство собственного достоинства. Футболист заявил, что благодаря Путину Россию уважают в мире, и жители РФ это ценят.
По мнению Тошича, столица России превратилась в очень красивый город с небоскрёбами и налаженной инфраструктурой.
Осенью 2019 году Тошич заявил, что скучает более всего по российским зарплатам. При этом он сказал, что для него ЦСКА всегда будет родным клубом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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