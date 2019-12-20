20.12.2019, 11:20
Стала известна сумма призовых футбольных клубов из России, участвовавших в еврокубках
ИА «Ореанда-Новости». Союзом европейских футбольных ассоциацией на сайте УЕФА была размещена информация о сумме призовых, полученных российскими клубами за участие в Лиге Европы и Лиге Чемпионов в сезоне 2018/19.
Московский клуб ЦСКА, который занял последнее место в группе, но сумел дважды по ходу турнира обыграть мадридский "Реал", заработал около 37 миллионов евро. Московский "Локомотив", не сумевший обойти ни одного из конкурентов в своей группе, получил порядка 23 миллионов евро. "Спартак" из Москвы, который закончил своё выступление в еврокубках после третьего квалификационного раунда, заработал 168 тысяч евро.
Больше всех из российских клубов в Лиге Европы заработал "Зенит". Петербургский клуб получил за участие в этом турнире около 12 миллионов евро. Футбольный клуб "Краснодар" заработал порядка 10 миллионов евро. "Спартак" получил 6,4 миллиона евро.
Московский клуб ЦСКА, который занял последнее место в группе, но сумел дважды по ходу турнира обыграть мадридский "Реал", заработал около 37 миллионов евро. Московский "Локомотив", не сумевший обойти ни одного из конкурентов в своей группе, получил порядка 23 миллионов евро. "Спартак" из Москвы, который закончил своё выступление в еврокубках после третьего квалификационного раунда, заработал 168 тысяч евро.
Больше всех из российских клубов в Лиге Европы заработал "Зенит". Петербургский клуб получил за участие в этом турнире около 12 миллионов евро. Футбольный клуб "Краснодар" заработал порядка 10 миллионов евро. "Спартак" получил 6,4 миллиона евро.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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