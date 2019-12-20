Московский клуб ЦСКА, который занял последнее место в группе, но сумел дважды по ходу турнира обыграть мадридский "Реал", заработал около 37 миллионов евро. Московский "Локомотив", не сумевший обойти ни одного из конкурентов в своей группе, получил порядка 23 миллионов евро. "Спартак" из Москвы, который закончил своё выступление в еврокубках после третьего квалификационного раунда, заработал 168 тысяч евро.Больше всех из российских клубов в Лиге Европы заработал "Зенит". Петербургский клуб получил за участие в этом турнире около 12 миллионов евро. Футбольный клуб "Краснодар" заработал порядка 10 миллионов евро. "Спартак" получил 6,4 миллиона евро.