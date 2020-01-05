ИА «Ореанда-Новости»В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канада выиграла у команды из Финляндии. Таким образом, в финальном поединке чемпионата сборной России будет противостоять сборная Канады. 

Канадцы обыграли сверстников из Финляндии со счётом 5:0. У канадцев отличились Алексис Лафренье (2 гола), Коннор Макмайл, Тай Делландреа и Джейми Драйсдейл. 

28 декабря на групповом этапа сборная России играла с канадцами. Тогда встреча завершилась победой россиян со счётом 6:0. 

Финальный поединок, в котором поборются канадцы и россияне, состоится 5 января. В этом же день пройдёт матч за третье место.