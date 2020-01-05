05.01.2020, 00:35
Стало известно, с кем молодежная сборная России сразится в финальном матче чемпионата мира по хоккею
ИА «Ореанда-Новости». В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канада выиграла у команды из Финляндии. Таким образом, в финальном поединке чемпионата сборной России будет противостоять сборная Канады.
Канадцы обыграли сверстников из Финляндии со счётом 5:0. У канадцев отличились Алексис Лафренье (2 гола), Коннор Макмайл, Тай Делландреа и Джейми Драйсдейл.
28 декабря на групповом этапа сборная России играла с канадцами. Тогда встреча завершилась победой россиян со счётом 6:0.
Финальный поединок, в котором поборются канадцы и россияне, состоится 5 января. В этом же день пройдёт матч за третье место.
Канадцы обыграли сверстников из Финляндии со счётом 5:0. У канадцев отличились Алексис Лафренье (2 гола), Коннор Макмайл, Тай Делландреа и Джейми Драйсдейл.
28 декабря на групповом этапа сборная России играла с канадцами. Тогда встреча завершилась победой россиян со счётом 6:0.
Финальный поединок, в котором поборются канадцы и россияне, состоится 5 января. В этом же день пройдёт матч за третье место.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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