В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канада выиграла у команды из Финляндии. Таким образом, в финальном поединке чемпионата сборной России будет противостоять сборная Канады.28 декабря на групповом этапа сборная России играла с канадцами. Тогда встреча завершилась победой россиян со счётом 6:0.Финальный поединок, в котором поборются канадцы и россияне, состоится 5 января. В этом же день пройдёт матч за третье место.