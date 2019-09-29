Эти статистические данные подтверждают и специалисты в области сурдо-акустики.

Международный день глухих отмечают ежегодно в последнее воскресенье сентября. История возникновения праздника началась в 1951 году. На территории Российской Федерации существует организация, которая называется Всероссийское общество глухих. Эта организация призвана помогать инвалидам по слуху. Кроме того, аналогичные функции исполняют разнообразные благотворительные фонды и общественные организации. Современные достижения медицины способны дать возможность людям с проблемами слуха не испытывать трудностей в общении.

По информации, предоставленной Екатериной Бурой - врачом-акустиком клиники «Центр Слуха», расположенной в городе Челябинске, ранняя диагностика способна существенным образом повысить шансы на преодоление барьеров в социализации. В настоящее время все крупные родильные дома имеют оборудование для скрининга слуха у только что родившихся детей. Зафиксировать проблемы со слухом в первые дни жизни вполне реально, хотя специалист отмечает, что результаты скрининга не могут быть стопроцентно верными. В таком случае, родителям стоит обратиться к врачу-сурдологу. По словам Екатерины Бурой, ребёнку могут провести тимпанометрию, процедуру, включающую в себя исследование по работе среднего уха, или, например, отоакустическую эмиссию, позволяющую определить функцию внутреннего уха.

Эксперт отметила, что вышеперечисленные процедуры можно проводить в любом возрасте. Единственным условием является полная тишина или состояние естественного сна.

В целом, врач рекомендует проводить коррекцию слуха, в случае, если она необходима, как можно скорее. Таким образом, шансы на скорую социализацию значительно повышаются.