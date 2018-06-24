



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Тренер сборной Уругвая Оскар Табарес борется с серьёзным недугом – синдромом Гийена-Барре. Тренер, несмотря на проблемы со здоровьем, не оставляет национальную сборную на чемпионате мира по футболу. Под его руководством команда дважды взяла триумф на первом и втором групповых этапах чемпионата, тем самым разделив лидирующую позицию с Россией в турнирной таблице.

Оскар Табарес передвигается на инвалидной коляске, либо использует костыли, так как у тренера отнимаются ноги. Табарес отмечает, что ему не нравится роль жертвы, и он пытается избегать сочувственных взглядов в свою сторону. Он не говорит о своей болезни и не даёт по этому поводу никаких комментариев. Периодически болезнь отступает, но всё же, без поддержки тренер обойтись не может, даже поднимаясь по лестнице.



Но сборная Уругвая нуждается в Оскаре Табаресе. Тренеру удалось поднять команду до того уровня, на котором она сейчас находится. В спортивных кругах его зовут «учителем» и не только потому, что он смог дисциплинировать сборную Уругвая и усовершенствовать технику национальной команды. Табарес проработал учителем в школе на протяжении 15 лет и когда-то мечтал стать профессором философии. Но, к счастью, для уругвайских футболистов, он выбрал карьеру тренера. Футбольные эксперты уверена, что с уходом Оскара Табареса рухнет сборная Уругвая. Тренер борется с недугом на протяжении пяти лет. Подробности о его нынешнем состоянии неизвестны, так как Табарес отказывается говорить на эту тему. Единственный комментарий, полученный от тренера, звучал так: «Я не живу с болью».





Синдром Гийена-Барре – серьёзная болезнь, поражающая нервную систему. Изначально у страдающего от этого недуга, отнимаются ноги. В будущем болезнь может прогрессировать и привести к параличу переходит рук, спины и остановке дыхательных мышц. После этого наступает смерть. Согласно статистике, от синдрома излечиваются 70% больных.