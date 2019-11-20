Уткин назвал украинскую сборную по футболу новой командой, которая ещё ничем не продемонстрировала своё умение готовиться к большим соревнованиям. Спортивный эксперт заявил, что у Украины новый тренер и новый состав, и этой команде не хватает опыта.Уткин добавил, что сборная России сейчас выглядит более подготовленной к тому, чтобы сыграть матч в плей-офф чемпионата Европы-2020.Ранее Уткин заявлял, что ожидает матча между национальными сборными России и Украины по футболу.