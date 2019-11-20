20.11.2019, 14:24
Уткин рассказал о том, какие есть преимущества у сборной России по футболу перед украинской сборной
ИА «Ореанда-Новости» Спортивном журналистом Василием Уткиным было сказано, что он верит в то, что россияне обыграют сборную Украины по футболу.
Уткин назвал украинскую сборную по футболу новой командой, которая ещё ничем не продемонстрировала своё умение готовиться к большим соревнованиям. Спортивный эксперт заявил, что у Украины новый тренер и новый состав, и этой команде не хватает опыта.
Уткин добавил, что сборная России сейчас выглядит более подготовленной к тому, чтобы сыграть матч в плей-офф чемпионата Европы-2020.
Ранее Уткин заявлял, что ожидает матча между национальными сборными России и Украины по футболу.
Уткин назвал украинскую сборную по футболу новой командой, которая ещё ничем не продемонстрировала своё умение готовиться к большим соревнованиям. Спортивный эксперт заявил, что у Украины новый тренер и новый состав, и этой команде не хватает опыта.
Уткин добавил, что сборная России сейчас выглядит более подготовленной к тому, чтобы сыграть матч в плей-офф чемпионата Европы-2020.
Ранее Уткин заявлял, что ожидает матча между национальными сборными России и Украины по футболу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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