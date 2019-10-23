ИА "Ореанда-Новости" Число пострадавших от редкого заболевания в Тюменской области возросло. С симптомами гаффской болезни доставлено ещё три человека.

Сегодня, 23 октября, в областное медицинское учреждение госпитализировано ещё три человека. Проведённый анализ крови доказал, что они также оказались заражёнными гаффской болезнью. Стоит отметить, что это заболевание является довольно редким. Новые пострадавшие не связаны кровными узами с предшествующими жертвами. Однако, признаки заболевания у них схожи. В деревню, где зафиксирована болезнь, были направлены сотрудники санитарной авиации с целью госпитализации новых пострадавших. Попытки дозвониться до главы Ачирского поселения не увенчались успехом – телефон администрации постоянно занят. В настоящее время Тюменское управление Роспотребнадзора не поставлено в известность о новых заболевших.

Напомним, что накануне семья из трёх человек была доставлена в областную больницу с признаками заболевания гаффской болезни. Инцидент произошёл на территории деревни Ачиры Тобольского района области. Двое человек направлены в областную клиническую больницу №1, третий – в больницу города Тобольска. По официальным данным Роспотребнадзора, причиной заболевания могло стать употребление рыбы, заражённой токсинами. Эту рыбу деревенские жители могли выловить из местного озера и съесть. Жители деревни Ачиры отмечают, что за две недели до первой вспышки заболевания в деревне начался мор собак.

В первые три дня заболевания гаффской болезнью наблюдается высокая температура, признаки пищевого отравления, боли в мышцах и судороги. У пострадавшего поражены почки и печень. В некоторых случаях это приводит к летальному исходу.