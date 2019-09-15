Героем дня оказался бегун кенийского происхождения по имени Джеффри Кипсанг.

Напомним, что дистанция полумарафона составляет двадцать один километр и сто метров. Это расстояние Джеффри Кипсангу удалось преодолеть за пятьдесят восемь минут и одну секунду. Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции принадлежит ещё одному спортсмену кенийского происхождения. Соотечественник Джеффри Кипсанга Абрахам Киптум прибежал на финиш полумарафона на семнадцать секунд позже. Рекорд Киптума был зафиксирован 28 октября прошлого года, во время проведения соревнования в городе Валенсии, расположенной на территории Испании.

Стоит отметить, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (или IAAF) в настоящее время официально не признала результат Джеффри Кипсанга. Для того, чтобы принять участие в городе Копенгагене, Кипсанг принял решение отказаться от выступления на мировом чемпионате по лёгкой атлетике. Напомним, что пройдёт соревнование в столице и крупнейшем городе арабского государства Катар. Доха примет спортсменов с 27 сентября по 6 октября.

Джеффри Кипсанг является серебряным призёром в чемпионате мира 2015 года. Тогда спортсмены испытывали себя на дистанции в десять тысяч метров. Кроме того, бегун из Кенийского государства три раза становился лидером в проведении мирового первенства в полумарафонской дистанции. Напомним, что дистанция в двадцать один километр и сто метров, не входит в число олимпийских дисциплин.