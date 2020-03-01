ИА «Ореанда-Новости».Прокуратура Ижевска возбудила уголовное дело по факту гибели Андрея Ведерникова, чемпиона мира по велоспорту. На мужчину упало дерево.

О смерти известного спортсмена стало известно в субботу вечером, 29 февраля. О гибели Ведерникова сообщили местные пресс-службы. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Причиной смерти стало падение дерева на спортсмена. По одной из версий, на территории санатория проводились работы по уборке деревьев. Во время очистки на мужчину и упало одно из них.

Уголовное дело возбуждено в соответствии со статьёй о «Нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Андрей Ведерников, советский и российский спортсмен. Стал первым в истории СССР чемпионом мира в велоспорте на шоссе.