Это уже одиннадцатое училище на территории России и первое – на Северо-Западе страны. На мероприятии побывал глава региона.

Глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о том, что с нового учебного года здесь будут учиться спортсмены из двенадцати российских регионов. Глава региона подчеркнул, что с каждым годом численность новых воспитанников будет только увеличиваться. И если в нынешнем году хоккеисты представлены шестнадцатью городами страны, то в будущем этот показатель будет нацелен только на повышение. В планах правительства Республики Карелии увеличить и количество спортивных дисциплин. К следующему году их планируют увеличить до девяти. Среди них тэквондо, академическая гребля, хоккей, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, регби, спортивная гимнастика и лёгкая атлетика. Отдельного внимания заслуживает вопрос открытия секции самбо – этот вопрос в настоящее время проходит стадию обсуждения.

Слова поздравления направил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, который отметил, что данное училище может стать флагманским в подготовке высококлассных спортсменов среди хоккеистов и других видов спорта.

Глава карельского региона Артур Парфёнчиков рассказал также о том, что в скором времени откроется и филиал государственного училища Олимпийского резерва. Его планируют разместить в ещё одном региональном городе под названием Сортавала, имеющего численность около девятнадцати тысяч жителей.



