ИА «Ореанда-Новости» По сообщению синоптиков, в регионе выпадет треть июньской нормы осадков, а температура воздуха упадет до -5 градусов в ночное время.

Грядущее похолодание называют мощным ультраполярным вторжением, которое погрузит Московский регион в настоящую осень.

Между тем, похолодание будет постепенным. Поначалу температура будет вполне комфортной, что очень кстати после аномально жарких дней.

А вот конец недели, начиная с пятницы, будет ознаменован ненастьем. Днём температура не превысит 17 градусов и выпадет до 25 миллиметров осадков.