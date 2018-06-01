ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С сегодняшнего дня в Москве официально открывается купальный сезон. В этом году власти города заранее побеспокоились над вопросом, как повысить безопасность. Ведь ежегодно на водоёмах в стране гибнут несколько десятков людей. В этот раз бдеть за безопасностью москвичей будут специально обученные собаки и летающие сверху дроны-беспилотники.

В Москве для отдыха и купаний доступно 11 пляжей, за безопасностью отдыхающих в этих местах будут наблюдать спасатели с помощью современной компьютерной техники – летательных квадрокоптеров. Дроны будут летать над водоёмами, а изображение акватории поступать на планшет дежурным-спасателям. Причём всего за пару минут дрон сможет изучить всю обстановку, поэтому можно назвать, что информация на планшетах будет достаточно оперативная.

С помощью квадрокоптера спасатели при случае сразу заметят тонущего человека, детей без присмотра, вандалов или хулиганов. Также проконтролируют, чтобы никто не палил костры в неположенных местах.

Массовое использование беспилотников лишь дебютирует в Москве, в прошлом году испробовали один аппарат над Москвой-рекой и приняли решение сделать это более широкой практикой для помощи сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, по пляжам будут гулять волонтёры с собаками. Эти добровольцы-кинологи будут патрулировать места отдыха. Всего запланировано 10 таких сотрудников, с ними будут специально обученные собаки пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, леонбергер и ньюфаундленд. У каждой из этих собак есть в наличии книжка, которая подтверждает, что они спасательные собаки, у них соответствующий покладистый характер и натренированная выносливость.

С 1 июня в Москве официально откроется 118 зон отдыха у воды, из них одиннадцать доступны для купания, в 45 купаться нельзя, и ещё 62 зоны просто оборудованы для отдыха у водоёмов. Они открыты каждый день с 09:00 до 21:00.