ИА «Ореанда-Новости» Жизнь малыша в безопасности.

Житель северной столицы гулял со своим псом породы джек-рассел-терьер в одном из парков города.

Мачо – так зовут собаку – обратил внимание на один из кустов, в котором обнаружился сверток с младенцем. Недоношенную девочку с кислородным голоданием отвезли в больницу. На сегодняшний день жизни малышки ничего не угрожает. Она активно кушает и совсем не капризничает.

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает кукушку-мать. Ей грозит уголовное наказание за оставление ребёнка в опасности. У женщины есть все шансы получить реальный срок.