ИА «Ореанда-Новости» В Тюмени 49-летний мужчина открыл огонь по росгвардейцам при попытке задержания, сообщается на сайте Росгвардии.

Двое сотрудников ведомства патрулировали улицы и заметили «подозрительного гражданина».

Заметив росгвардейцев, мужчина попытался отвлечь полицейских и бросил в их сторону неизвестный предмет, после чего выхватил оружие и открыл огонь. Брошенным предметом оказался рюкзак.

Сотрудники Росгвардии выхватили табельное оружие и задержали нападавшего, ранив его в ногу. В ходе перестрелки один из росгвардейцев также получил ранение.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.