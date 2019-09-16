Юные спортсмены были представлены из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Всего участие в соревновании приняли восемьдесят семь человек. Сам турнир по греко-римской борьбе состоялся в десятый раз. Соревнования прошли в память о заслуженном тренере Российской Федерации Кермене Суменове и чемпионе Советского Союза Сослане Суменове. В результате проведённых этапов турнира было выявлено более двадцати лучших юниоров. Все они попали в сборную Северо-Кавказского федерального округа, которая уже в октябре отправится на всероссийский этап турнира по греко-римской борьбе.

По информации, предоставленной директором спортивной школы олимпийского резерва имени Х. Бароева Владимиром Уруймаговым, конкуренция среди молодых спортсменов Северо-Кавказского федерального округа с каждым годом становится всё ощутимее. Этот факт свидетельствует о том, что в спортивных школах округа работают квалифицированный тренерский состав, для которых отобрать лучших юниоров на турниры является несложной задачей. Кроме того, Владимир Уруймагов отметил, что на каждом состязании выявляются новые, талантливые ребята. Несмотря на то, что лидеры на турнире заметны довольно хорошо, есть и ребята, которые только начинают свою спортивную карьеру. Таких юниоров можно смело брать в сборную республики Северная Осетия - в них виден большой потенциал, заключил директор спортивной школы.

Специалисты отмечают, что греко-римская борьба широко распространена в дополнительном образовании для детей. Этот вид спорта развивает как физические, так и волевые качества юных спортсменов.