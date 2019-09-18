«Ореанда-Новости» Поначалу игра шла весьма напряженно, и сахалинские девушки проигрывали всего пару очков. Но в конце командный дух упал и ПСК «Сахалин» не смог вырвать победу.

По результатам встречи самым ценным игроком оказалась Мария Самойлова, заработавшая для команды 20 очков.

К сожалению, трансляций матча не проводилось, но сегодня сахалинскую команду в 22:00 (по сахалинскому времени) ожидает вторая игра против команды Высшей лиги "А".



Источник: ИА «Ореанда-Новости»