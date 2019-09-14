Эксперты ждут официального освобождения футболиста.

По информации, предоставленной председателем палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктором Березовым, точная дата определения условий контракта будет определена после 17 сентября. Именно в это время должно официально вступить в силу судебное решение об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева. Только после этой даты ответчик окажется на свободе, после чего можно будет проводить все переговоры. Виктор Березин обозначил примерную дату решения данного вопроса -конец сентября.

По словам самого футболиста, у него в настоящее время действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар». Во время его заключения у полузащитника не было возможности общаться с руководством клуба, поэтому Павел Мамаев надеется найти такое решение, которым бы остались довольны обе стороны. Футболисту ничего неизвестно о штрафах клуба – с ним не разорвали контракт после его ареста. Все вопросы следует решать после того, как ответчик окажется на свободе, заключил Павел Мамаев.

Напомним, что футболист осуждён за драку, пострадавшими в которой стали сразу несколько человек. Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Мамаеву присудили один год и пять месяцев колонии общего режима. 17 сентября Павел Мамаев должен быть освобождён. Срок действия контракта с футбольным клубом «Краснодар» у спортсмена заканчивается в конце текущего года.