ИА "Ореанда-Новости" Вопрос о том, будет ли полузащитник Павел Мамаев и далее играть в футбольном клубе «Краснодар», планируется решить уже в конце сентября. Эксперты ждут официального освобождения футболиста.

По информации, предоставленной председателем палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктором Березовым, точная дата определения условий контракта будет определена после 17 сентября. Именно в это время должно официально вступить в силу судебное решение об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева. Только после этой даты ответчик окажется на свободе, после чего можно будет проводить все переговоры. Виктор Березин обозначил примерную дату решения данного вопроса  -конец сентября.

По словам самого футболиста, у него в настоящее время действующий контракт с футбольным клубом «Краснодар». Во время его заключения у полузащитника не было возможности общаться с руководством клуба, поэтому Павел Мамаев надеется найти такое решение, которым бы остались довольны обе стороны. Футболисту ничего неизвестно о штрафах клуба – с ним не разорвали контракт после его ареста. Все вопросы следует решать после того, как ответчик окажется на свободе, заключил Павел Мамаев.

Напомним, что футболист осуждён за драку, пострадавшими в которой стали сразу несколько человек. Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Мамаеву присудили один год и пять месяцев колонии общего режима. 17 сентября Павел Мамаев должен быть освобождён. Срок действия контракта с футбольным клубом «Краснодар» у спортсмена заканчивается в конце текущего года.