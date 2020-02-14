Вяльба сообщила, что настраивает российских лыжников не реагировать на негативную информацию. Она информирует, что Большунов не читает подобные сообщения. Журналистам "КП" Вяльбе сказала, что публикации СМИ являются психологической атакой на спортсменов.Накануне в издании из Норвегии Dagbladet появилась заметка о проблемах лыжного спорта в РФ. В ней заявлено, что Вяльбе ошиблась, когда предоставила возможность тренировать Большунова специалисту Юрию Бородавко, уличенному в прошлом в допинговых махинациях.