22.12.2019, 10:32
Выступающий в НХЛ россиянин Кучеров забросил 200-ю шайбу
ИА «Ореанда-Новости» Российкий хоккеист Никита Кучеров, выступающий за команду "Тампа Бэй Лайтнинг", забросил в матче чемпионата НХЛ с "Вашингтон Кэпитался" свою 200-ю шайбу. Видео с этим спортивным событием размещено в Twitter.
В середине третьего периода российскому игроку, выступающему в "Тампе" на позиции нападающего , удалось сравнять счёт. Несмотря на гол россиянина, его команда проиграла со счётом 1:3. Одну из шайб в ворота команды "Тампа Бэй Лайтнинг" забросил российский хоккеист "Вашингтона" Дмитрий Орлов.
На счету Кучерова в НХЛ к настоящему моменту 499 очков. За океаном россиянин выступает с 2013 года. Кучеров стал тогда игроком "Тампы" и с тех пор клуб не менял.
В середине третьего периода российскому игроку, выступающему в "Тампе" на позиции нападающего , удалось сравнять счёт. Несмотря на гол россиянина, его команда проиграла со счётом 1:3. Одну из шайб в ворота команды "Тампа Бэй Лайтнинг" забросил российский хоккеист "Вашингтона" Дмитрий Орлов.
На счету Кучерова в НХЛ к настоящему моменту 499 очков. За океаном россиянин выступает с 2013 года. Кучеров стал тогда игроком "Тампы" и с тех пор клуб не менял.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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