ИА «Ореанда-Новости» Российкий хоккеист Никита Кучеров, выступающий за команду "Тампа  Бэй Лайтнинг", забросил в матче чемпионата НХЛ с "Вашингтон Кэпитался" свою 200-ю шайбу. Видео с этим спортивным событием размещено в Twitter. 

В середине третьего периода российскому игроку, выступающему в "Тампе" на позиции нападающего , удалось сравнять счёт. Несмотря на гол россиянина, его команда проиграла со счётом 1:3. Одну из шайб в ворота команды "Тампа Бэй Лайтнинг" забросил российский хоккеист "Вашингтона" Дмитрий Орлов. 

На счету Кучерова в НХЛ к настоящему моменту 499 очков. За океаном россиянин выступает с 2013 года. Кучеров стал тогда игроком "Тампы" и с тех пор клуб не менял.