В середине третьего периода российскому игроку, выступающему в "Тампе" на позиции нападающего , удалось сравнять счёт. Несмотря на гол россиянина, его команда проиграла со счётом 1:3. Одну из шайб в ворота команды "Тампа Бэй Лайтнинг" забросил российский хоккеист "Вашингтона" Дмитрий Орлов.За океаном россиянин выступает с 2013 года. Кучеров стал тогда игроком "Тампы" и с тех пор клуб не менял.