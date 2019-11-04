17-летней Загитовой было сказано, что в прошлом сезоне у неё пропало желание выступать. По словам фигуристки, она не боялась выступать, а просто пропало желание выходить на лёд. Загитова признаётся, что после Олимпийских игр чувствовала себя уставшей и буквально заставляла себя тренироваться.Загитова не смогла победить на первом старте сезона. Фигуристка отметила, что сейчас она уже катается в своё удовольствие. Также ею было сказано о том, что она изменила свой подход к фигурному катанию и о том, что и у её тренера изменилось отношение к сложившейся ситуации.