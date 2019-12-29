29.12.2019, 13:00
Загитова заявила, что соскучилась по соревнованиям по фигурному катанию
ИА «Ореанда-Новости» Во время чемпионата России по фигурному катанию, проходившем в городе Красноярске, фигуристка Загитова прислала СМС своей наставнице Этери Тутберидзе, в котором сообщила, что соскучилась по соревнованиям. Об этом заявлено на сайте ФФККР.
В статье, которая посвящена результатам соревнования, заявлено, что Тутберидзе рассказала о переписке с российской фигуристкой. Проходивший недавно чемпионат России выиграла ещё одна представительница команды Тутберидзе Анна Щербакова. Фигуристке удалось набрать в произвольной программе 181,94 балла. Позади Щербаковой расположились Алена Косторная и Александра Трусова. Обе фигуристки также тренируются у Тутберидзе.
13 декабря Загитова заявила, что приостанавливает свою спортивную карьеру. При этом, она отметила, что бросать тренировки не собирается.
В статье, которая посвящена результатам соревнования, заявлено, что Тутберидзе рассказала о переписке с российской фигуристкой. Проходивший недавно чемпионат России выиграла ещё одна представительница команды Тутберидзе Анна Щербакова. Фигуристке удалось набрать в произвольной программе 181,94 балла. Позади Щербаковой расположились Алена Косторная и Александра Трусова. Обе фигуристки также тренируются у Тутберидзе.
13 декабря Загитова заявила, что приостанавливает свою спортивную карьеру. При этом, она отметила, что бросать тренировки не собирается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии