В статье, которая посвящена результатам соревнования, заявлено, что Тутберидзе рассказала о переписке с российской фигуристкой. Проходивший недавно чемпионат России выиграла ещё одна представительница команды Тутберидзе Анна Щербакова. Фигуристке удалось набрать в произвольной программе 181,94 балла. Позади Щербаковой расположились Алена Косторная и Александра Трусова. Обе фигуристки также тренируются у Тутберидзе.13 декабря Загитова заявила, что приостанавливает свою спортивную карьеру. При этом, она отметила, что бросать тренировки не собирается.