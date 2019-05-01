Широкую известность актёру принесла роль майора Александра Томина в телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».В предстоящие первомайские праздники в эфире телеканала НТВ будет транслироваться ряд мероприятий, посвященной круглой дате ведущего программы "Следствие вели...". Напомним, программа представляет собой авторский цикл документальных передач, посвященный самым громким преступлениям в Советском Союзе. Леонид Каневский является её бессменным ведущим с 2006 года. Примечательно, что повествование об уголовных делах сопровождается рассказами автора о повседневной жизни жителей СССР.Впервые сериал вышел на экраны в 2009 году. Позднее в эфире телеканала будут транслироваться лучшие выпуски передачи "Следствие вели...". Вечером выйдет документальный фильм "Дело Каневского", специально подготовленный корреспондентом НТВ Вадимом Глускером. В создании фильма принимлит участие сам Леонид Семенович, его супруга Анна, дочь Наталья, брат Александр, а также друзья и коллеги юбиляра Павел Лунгин, Клара Новикова, Евгений Маргулис, Дэвид Гамбург, Даниил Страхов и другие.Поздравить Леонида Каневского придут Лариса Долина, Александр Розенбаум, Максим Дунаевский, Игорь Верник и другие известные исполнители. Сам именинник собирается исполнить несколько композиций.