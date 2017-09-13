11 российских вузов вошли в рейтинг самых успешных в мире университетов по трудоустройству выпускников
13.09.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова вошли в топ-15 самых успешных в мире по версии рейтинга университетов по трудоустройству QS Graduate employability ranking.
В этом списке бывшие студенты МГУ заняли 15-е место. Помимо этого Московский государственный университет расположился на 64-й строчке в мировом рейтинге вузов QS по критерию «Репутация среди работодателей». В целом же МГУ вошёл в группу 111–120 лучших вузов мира по трудоустройству.
Всего в рейтинг вузов QS по трудоустройству вошли 11 высших учебных заведений из России. В частности, Санкт-Петербургский государственный университет вошел в группу 141–150 лучших университетов мира, МГИМО расположился в группе 201–250, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по версии QS, в свою очередь, оказался среди 251–300 лучших вузов по трудоустройству. А МГТУ имени Баумана, МФТИ, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российский экономический университет имени Плеханова и Новосибирский государственный и Томский политехнический университеты попали в группу 301–500 списка лучших университетов по трудоустройству.
Возглавил рейтинг QS Graduate employability ranking Стэнфордский университет. Второе место в мире по трудоустройству выпускников - у Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, третье - у Гарварда.
При составлении рейтинга учитывалась взаимосвязь между деятельностью высших учебных заведений и трудоустройством выпускников. Среди основных критериев при оценке выступали: репутация среди работодателей, партнерство с работодателями, успешность выпускников, организация взаимодействия работодателей со студентами и доля трудоустроенных выпускников. Всего в список лучших вузов по трудоустройству по версии QS вошло 500 вузов.
В этом списке бывшие студенты МГУ заняли 15-е место. Помимо этого Московский государственный университет расположился на 64-й строчке в мировом рейтинге вузов QS по критерию «Репутация среди работодателей». В целом же МГУ вошёл в группу 111–120 лучших вузов мира по трудоустройству.
Всего в рейтинг вузов QS по трудоустройству вошли 11 высших учебных заведений из России. В частности, Санкт-Петербургский государственный университет вошел в группу 141–150 лучших университетов мира, МГИМО расположился в группе 201–250, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по версии QS, в свою очередь, оказался среди 251–300 лучших вузов по трудоустройству. А МГТУ имени Баумана, МФТИ, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российский экономический университет имени Плеханова и Новосибирский государственный и Томский политехнический университеты попали в группу 301–500 списка лучших университетов по трудоустройству.
Возглавил рейтинг QS Graduate employability ranking Стэнфордский университет. Второе место в мире по трудоустройству выпускников - у Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, третье - у Гарварда.
При составлении рейтинга учитывалась взаимосвязь между деятельностью высших учебных заведений и трудоустройством выпускников. Среди основных критериев при оценке выступали: репутация среди работодателей, партнерство с работодателями, успешность выпускников, организация взаимодействия работодателей со студентами и доля трудоустроенных выпускников. Всего в список лучших вузов по трудоустройству по версии QS вошло 500 вузов.
Источник: Минобрнауки