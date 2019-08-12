ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в РФ отмечается День ВВС. Праздник установлен указом президента России от 31 мая 2006 года.

День для празднования избрали в честь события, которое произошло 12 августа 1912 года. Тогда по Военному ведомству России был издан приказ, согласно которому начал функционировать Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Именно поэтому 12 августа считается началом создания военной авиации в России.

12 августа - праздничный день для летчиков, проходящих службу на территории энгельсского аэродрома. Здесь базируются бомбардировщики "Ту-95" и "Ту-160".