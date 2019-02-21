ИА «Ореанда-Новости». Наталье Бакшеевой, которая обвиняется в подстрекательстве супруга к убийству, государственное обвинение попросило назначить 12 лет лишения свободы, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Женщина обвиняется в том, что в сентябре 2017 года она уговорила мужа убить подругу и расчленить. Позже останки женщины супруги приготовили на своей кухне, а часть мяса заморозили.

Прокурор попросил суд Краснодарского края приговорить женщину к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима и 1,5 года ограничения свободы. Судебный процесс, где будет вынесен приговор, назначен на 27 февраля.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в Краснодаре семейная пара употребляли алкоголь на заброшенной территории. С ними была ещё одна женщина, с которой знакомство супруги завели недавно. В какой-то момент женщины повздорили, и тогда Бакшеева попросила мужа убить оппонентку. Так как мужчина находился под влиянием жены в силу подавленного психологического состояния и слабохарактерности, он выполнил просьбу женщины.

Из материалов дела следует, что он убил новую знакомую, расчленил её тело. Часть останков остались на месте убийства, часть – забрали с собой. С некоторыми фрагментами тела убитой мужчина сделал «селфи». Спустя пару дней этот телефон нашли на улице рабочие, которые, увидев жуткий снимок, обратились в полицию.

К семейной паре с обыском в общежитие военного авиаучилища, где они проживали, пришла полиция. Там были найдены вещественные доказательства: останки человеческого тела, которые супруги вымачивали в солевом растворе. На кухне лежало приготовленное и замороженное мясо, которое напоминало человечину.

Мясо и другие останки были переданы на генетическую экспертизу, которая заключила, что образцы принадлежали убитой женщине. В подвале рядом с общежитием нашли и другие останки жертвы.

Коллегия присяжных из 12 человек признала супругу мужчины также виновной в случившемся. На данный момент женщина ждёт суда в лечебном учреждении. Из-за туберкулёза в открытой форме её нахождение в СИЗО невозможно.