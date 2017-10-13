ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что 15 октября отмечается «Всемирный день чистых рук».

Впервые данная инициатива была реализована в 2008 году, когда более 120 миллионов детей из более чем 70 стран помыли руки с мылом. С тех пор отмечено значительное увеличение вовлеченности стран и международных организаций в празднование Всемирного дня чистых рук.

Всемирный день чистых рук проходит в этом году под девизом «Наши руки, наше будущее» - подчеркивая, как польза от мытья рук сохраняет наше здоровье. Каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи или пневмонии, инфекции обуславливают 15% смертей новорожденных. Мытье рук с мылом – эффективный способ предотвратить эти потери. Установлено, что частое мытьё рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%.

Грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода.