ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин встретится в Сочи с Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, прибывающей в Россию с официальным визитом по приглашению главы Российского государства.

В ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.