18 октября состоится встреча Владимира Путина с Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович
17.10.2017, 22:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин встретится в Сочи с Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, прибывающей в Россию с официальным визитом по приглашению главы Российского государства.
В ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам.
По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.
В ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам.
По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Источник: Президент России