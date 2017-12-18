19 декабря Владимир Путин встретится с Президентом Сербии Александром Вучичем
18.12.2017, 17:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 декабря в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Сербии Александром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом.
Лидеры обсудят вопросы развития российско-сербского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.
Запланировано подписание ряда двусторонних документов, а также заявления для СМИ.
Лидеры обсудят вопросы развития российско-сербского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.
Запланировано подписание ряда двусторонних документов, а также заявления для СМИ.
Источник: Официальный сайт Президента РФ