ОРЕАНДА-НОВОСТИ.  19 декабря в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Сербии Александром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Лидеры обсудят вопросы развития российско-сербского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Запланировано подписание ряда двусторонних документов, а также заявления для СМИ.