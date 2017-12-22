23 декабря Владимир Путин посетит XVII съезд партии "Единая Россия"
22.12.2017, 14:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 декабря Владимир Путин посетит XVII съезд партии "Единая Россия".
Съезд открылся в Москве 22 декабря и продлится два дня. В его работе принимают участие около 2500 человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов "ЕР", представители экспертного и научного сообщества.
В рамках съезда планируется организация дискуссионных площадок по ключевым направлениям программы партии, на которых будут подведены итоги работы за уходящий год и определены задачи на будущее.
Съезд открылся в Москве 22 декабря и продлится два дня. В его работе принимают участие около 2500 человек, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов "ЕР", представители экспертного и научного сообщества.
В рамках съезда планируется организация дискуссионных площадок по ключевым направлениям программы партии, на которых будут подведены итоги работы за уходящий год и определены задачи на будущее.
Источник: Президент РФ