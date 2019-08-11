Речь идёт о богослужениях, прошедших сегодня, 11 августа, в столице Российского государства.

Четыре мечети и две специально подготовленные для этих целей площадки смогли принять такое рекордное число верующих. По информации, предоставленной руководителем департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталием Сучковым, организованное богослужение в городе Москве не смогло бы пройти без помощи добровольческих ресурсов. Проблем, связанных с организацией праздничной молитвы или с безопасностью верующих, не возникло, уверил Виталий Сучков.

Стоит уточнить, что праздничное богослужение прошло также во всех мечетях столицы. Во всех российских регионах мечети открыли свои двери сегодня ранним утром для молитвы. Две специально оборудованные площадки в столице расположились на территории второго павильона в парке «Сокольники» и футбольного поля в Братеевском каскадном парке.

Мусульманские представители и столичное руководство заранее договорилось, что никаких мест, выделенных под принесение жертвоприношений животных, в столице не будет. Президент Российской Федерации Владимир Путин уже высказал слова поздравления всему мусульманскому сообществу в государстве с этим священным для приверженцев ислама праздником.

По традиции, Курбан-байрам отмечают три дня, однако, наиболее масштабным является первый день. В остальные дни мусульмане предпочитают остаться в узком семейном кругу. Праздник не имеет точной ежегодной даты – его проведение зависит от лунного календаря.