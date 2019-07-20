25 домов остаются подтопленными в Иркутской области
18 июля в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации последствий, восстановление инфраструктуры во всей области начнётся 20 июля.
19 июля в наиболее пострадавший от паводков город Тулун прибыл президент России Владимир Путин. Он пообщался с местными жителями. Среди участников встречи оказался мальчик, который рассказал о том, как местный детский сад утонул.
Глава государства пообещал ещё раз приехать в регион, чтобы проконтролировать восстановление инфраструктуры. Это был второй за месяц визит российского лидера в Иркутскую область.
Ранее Путин посещал регион 29 июня. Тогда он поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.
В результате наводнения погибли 25 человек, ещё 7 числятся пропавшими без вести. Более 750 госпитализированы. В Иркутской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
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