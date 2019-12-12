ИА «Ореанда-Новости». Снежный циклон в Приморье стал причиной ДТП, в которых пострадали 266 машин.

Снежный циклон пришёл в Приморье в среду. Всего за несколько часов выпало две трети месячной нормы снега. Резко выросло количество аварий. Число машин, пострадавших в ДТП всего за одни сутки, перевалило за 260. Об этом сообщило УМВД края.

Всё началось с Владивостока, где снегопад начался утром среды. В городе начались пробки, аварии, сбилось расписание наземного и воздушного транспорта. В пригороде же произошло крупное ДТП с участием 48 машин, в котором пострадали 12 человек.

Всего на территории Приморского края произошло 123 ДТП, что на 132% превышает уровень, зафиксированный днём ранее. Число пострадавших автомобилей составило 266.



