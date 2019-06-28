ИА "Ореанда-Новости" Завтра, 29 июня, в российской столице состоится мероприятие для всех любителей велосипедной езды – «Велоночь». Событие пройдёт в Москве уже в двенадцатый раз.

По информации, предоставленной историком, основателем и руководителем «Велоночи» Сергеем Никитиным, известно, что формат проведения мероприятия несколько изменится по сравнению с предыдущими годами. Основная цель организаторов заключается в том, чтобы показать участникам акции всю красоту московских дворов. Экскурсии и небольшие лекции ожидают велосипедистов на точках остановки в ходе всего маршрута. Объектами показа станут мистические фигуры из истории Москвы. Кроме исторических личностей, окутанных тайнами и легендами, участники акции смогут познакомиться с домами-призраками. Одним из них является, к примеру, Дворец Советов, говорит Сергей Никитин.

Новшеством проведения завтрашней «Велоночи» станет участие в ней без наличия велосипеда. По словам организатора, участие в акции можно принять, пройтись пешком или прокатившись, например, на самокате. Люди сами будут вольны выбирать способ перемещения от одной локации к другой. Основным условием для всех участников станет обязательная регистрация.

Для тех, кто всё же предпочитать участвовать в «Велоночи» традиционным способом, перед началом мероприятия будет работать своего рода пункт технического обслуживания велосипедов. Мастерская саморемонта начнёт свою работу с полудня.

В рамках проведения «Велоночи» будет также официально открыта велошкола Музея Москвы. Главной задачей открытия этого движения станет знакомство велосипедистов с основными правилами нахождения на проезжей части и соблюдение правил дорожного движения. Несмотря на активно развивающееся велодвижение в стране, велосипедистов необходимо ещё просвещать, уверены организаторы школы.

Всего ожидается завтра около пяти тысяч участников, желающих принять участие в акции.