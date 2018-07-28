ИА «Ореанда-Новости». Пропавшего во время рыбалки полицейского несколько искали с вертолётом и квадрокоптерами. Оказалось, что он сам инсценировал свою пропажу.

29-летнего полицейского, работающего в УМВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга в отделе пропавших без вести людей, искали на Ладожском озере. Как сообщает источник, о пропаже супруга ночью, двадцать четвёртого июля, заявила его жена, которая вместе с дочкой очень тяжело переживала неприятную ситуацию. Она сообщает, что мужчина отправился на рыбалку двадцать второго июня и не вернулся.

Лейтенант полиции Дементий Лебедев отправился рыбачить в деревню Коккорево на Ладожском озере. Супруга нашла на берегу озера автомобиль семьи, а в нём - сотовый и документы. Также у рыбака с собой должна была быть надувная лодка, но во время поисков её не нашли.

Коллеги полицейского тут же принялись добровольно искать его. Кто-то из них даже арендовал квадрокоптер, а кто-то смог достать вертолёт, который МЧС использует только в самых крайних случаях.



Сотрудники правоохранительных органов смогли даже договориться о том, что будут прочёсывать озеро. Ради поисков товарища некоторые отложили свои дела.

Некоторые из коллег Дементия рассказали, что он странный человек. Иногда лейтенант сообщал, что уезжает по работе в то место, которое уже завершило свою работу согласно графику. Коллеги звонили туда, и их догадки подтверждались - мужчина действительно не появлялся там. Помимо этого, Дементий жаловался на сердце и старался оформить себе инвалидную группу. Некоторые из сотрудников полиции даже предположили, что ему могло стать плохо во время рыбалки.

Но всё оказалось совсем иначе.



Когда живой Лебедев вернулся ночью домой, к нему приехали полицейские, на что мужчина заявил, что хочет уволиться, чем очень удивил присутствующих.



Помимо этого, он рассказал историю про шторм, из-за которого его притащило к острову, где местные приютили полицейского, а затем - вернули обратно к берегу, после чего пропавший вернулся домой. Но никто не поверил этому рассказу, а коллеги Лебедева разозлились и потребовали рассказать правду.

Оказалось, что он сам инсценировал своё исчезновение. За некоторое время до происшествия он сговорился со своим товарищем встретиться на озере и помочь ему с этим. Своей причиной Дементий назвал усталость от семейного быта. Позже, в одном из интервью, мужчина сообщил, что никакой инсценировки не было, он просто поругался с женой и уехал рыбачить.