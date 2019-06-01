В ходе проведённой проверки сотрудниками прокуратуры установлено, что в этой торговой точке незаконно продавали алкогольную продукцию.У владельца магазина под названием "Продукты" отсутствовала необходимая для розничного сбыта алкоголя лицензия. Согласно поручению из прокуратуры Невского района сотрудники органов внутренних дел города Санкт-Петербурга конфисковали 377 единиц алкогольной продукции.На этот раз против него возбудили уголовное дело, которое было направлено для рассмотрения в Невский районный суд города Санкт-Петербурга.Административная ответственность для таких предпринимателей накладывается в том случае, если продавец попался на сбыте в первый раз. При повторных ситуациях действие продавца попадает под юрисдикцию Уголовного кодекса РФ.