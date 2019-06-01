01.06.2019, 00:25
370 литров алкоголя изъяли из петербургского магазина
ИА "Ореанда-Новости" Прокуратура Невского района города Санкт-Петербурга проверила магазин, расположенный в здании жилого дома на Шлиссельбургском проспекте. В ходе проведённой проверки сотрудниками прокуратуры установлено, что в этой торговой точке незаконно продавали алкогольную продукцию.
У владельца магазина под названием "Продукты" отсутствовала необходимая для розничного сбыта алкоголя лицензия. Согласно поручению из прокуратуры Невского района сотрудники органов внутренних дел города Санкт-Петербурга конфисковали 377 единиц алкогольной продукции. Всего было представлено 39 наименований общим объёмом более 370 литров.
Стало известно, что индивидуальный предприниматель, владеющий этой торговой точкой, ранее уже привлекался к административной ответственности, причём по этому же делу - бизнесмен уже занимался незаконным сбытом алкогольной продукции. На этот раз против него возбудили уголовное дело, которое было направлено для рассмотрения в Невский районный суд города Санкт-Петербурга.
Согласно российскому Кодексу об административных правонарушениях, то продавцу, реализующему алкогольную продукцию без соответствующей лицензии, грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с последующей конфискацией продукции. Административная ответственность для таких предпринимателей накладывается в том случае, если продавец попался на сбыте в первый раз. При повторных ситуациях действие продавца попадает под юрисдикцию Уголовного кодекса РФ.
У владельца магазина под названием "Продукты" отсутствовала необходимая для розничного сбыта алкоголя лицензия. Согласно поручению из прокуратуры Невского района сотрудники органов внутренних дел города Санкт-Петербурга конфисковали 377 единиц алкогольной продукции. Всего было представлено 39 наименований общим объёмом более 370 литров.
Стало известно, что индивидуальный предприниматель, владеющий этой торговой точкой, ранее уже привлекался к административной ответственности, причём по этому же делу - бизнесмен уже занимался незаконным сбытом алкогольной продукции. На этот раз против него возбудили уголовное дело, которое было направлено для рассмотрения в Невский районный суд города Санкт-Петербурга.
Согласно российскому Кодексу об административных правонарушениях, то продавцу, реализующему алкогольную продукцию без соответствующей лицензии, грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с последующей конфискацией продукции. Административная ответственность для таких предпринимателей накладывается в том случае, если продавец попался на сбыте в первый раз. При повторных ситуациях действие продавца попадает под юрисдикцию Уголовного кодекса РФ.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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