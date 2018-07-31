



Сейчас, в связи с всё большим ростом популярности социальных сетей, правительство страны объявило тендер на исследование зарубежного опыта взаимодействия властей с социальными сетями.



Конкурсная заявка была размещена на сайте государственных закупок. Победитель тендера станет известен 30 августа текущего года.



ИА «Ореанда-Новости» . Вопрос регулирования обмена информацией в социальных сетях давно обсуждается правительством страны. В апреле 2018 года в первом чтении Государственной думой был принят закон «Об информации», который в средствах массовой информации прозвали «законом о социальных сетях».Конкурсная заявка была размещена на сайте государственных закупок. Победитель тендера станет известен 30 августа текущего года.

В техническом задании конкурса говорится о том, что исполнителю необходимо провести исследование, в ходе которого будут выяснены и станут понятны механизмы взаимодействия правительств зарубежных государств, владельцев и пользователей социальных сетей. Кроме того, необходимо уточнить термин «социальные сети» и правовой статус их владельцев, и пользователей.





Первоначальная стоимость конкурса составляет 4 миллиона рублей. Его победитель разработает необходимые поправки в закон «Об информации», которые позволят упорядочить обмен информацией в социальных сетях и защитят права граждан.



Также необходимо понять, можно ли считать социальные сети «общественным местом» и применять к ним соответствующие требования. Нужно исследовать этическую сторону использования информационных материалов, публикующихся на социальных порталах и проанализировать, как реализуются механизмы привлечения к ответственности за нарушение правил пользования социальными сетями.





Регулировки требует информация, размещаемая в следующих социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram. Также правительство России озабочено информацией, размещаемой на площадках YouTube, «Хабрахабр» и Badoo.



Указанными площадками, согласно данным правительства, пользуются 89 % российских граждан.





Отметим, что Государственная дума уже не в первый раз заказывает проведение исследований в области обмена информацией в социальных сетях и различных мессенджерах. С апреля 2018 года на экспертно-аналитические исследования в этой области было потрачено 182 миллиона рублей.





Принятый в первом чтении закон «Об информации» вызвал много споров среди парламентариев. Второе чтение данного законопроекта должно было состояться в середине мая, но слушание по нему отложили. Возможно проект закона будет рассмотрен осенью.