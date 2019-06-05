05.06.2019, 17:02
5 тысяч рублей заплатила женщина за пропавшего кота, которого не нашли
ИА "Ореанда-Новости" Жительница города Москвы оказалась жертвой телефонного мошенника, который сообщил ей, что он нашёл её пропавшего кота. Изначально москвичка предлагала 10 тысяч рублей, однако, неизвестный мужчина попросил половину указанной суммы в виде задатка.
В конце апреля жительница столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестный мужчина незаконным путём лишил её пяти тысяч рублей. Накануне своего обращения в полицию москвичка потеряла собственного домашнего питомца. Решив разыскать его, женщина пошла традиционным для всех потерявших животных людей - расклеила объявления. Тому, кто обнаружит её кота, москвичка обещала выплатить денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Телефонный звонок не заставил себя долго ждать, и вскоре владелице потерявшегося кота позвонили по телефону.
Мужчина, чья личность в настоящее время пока не установлена, заявил столичной жительнице о том, что нашёл её питомца. Мужчина был готов вернуть потерявшегося кота ей, однако, необходимо было перевести ему своего рода аванс в размере 5 тысяч рублей. Мошенник назвал номер телефона, на который женщина незамедлительно перевела запрашиваемую им сумму. После того, как телефонный счёт неизвестного пополнился 5 тысячами рублями, он вновь позвонил москвичке и сообщил, что потерявшего кота он не находил. Тогда женщина решила обратиться в полицию.
Сотрудник правоохранительных органов приняли заявление женщины и завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Личность преступника в настоящий момент устанавливается.
Телефонное мошенничество – одно из самых распространенных в последнее время преступлений. Несмотря на активное оповещение граждан о видах этого преступления и как с ним бороться, всё чаще доверчивые люди становятся жертвами мошенников.
В конце апреля жительница столицы обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестный мужчина незаконным путём лишил её пяти тысяч рублей. Накануне своего обращения в полицию москвичка потеряла собственного домашнего питомца. Решив разыскать его, женщина пошла традиционным для всех потерявших животных людей - расклеила объявления. Тому, кто обнаружит её кота, москвичка обещала выплатить денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Телефонный звонок не заставил себя долго ждать, и вскоре владелице потерявшегося кота позвонили по телефону.
Мужчина, чья личность в настоящее время пока не установлена, заявил столичной жительнице о том, что нашёл её питомца. Мужчина был готов вернуть потерявшегося кота ей, однако, необходимо было перевести ему своего рода аванс в размере 5 тысяч рублей. Мошенник назвал номер телефона, на который женщина незамедлительно перевела запрашиваемую им сумму. После того, как телефонный счёт неизвестного пополнился 5 тысячами рублями, он вновь позвонил москвичке и сообщил, что потерявшего кота он не находил. Тогда женщина решила обратиться в полицию.
Сотрудник правоохранительных органов приняли заявление женщины и завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Личность преступника в настоящий момент устанавливается.
Телефонное мошенничество – одно из самых распространенных в последнее время преступлений. Несмотря на активное оповещение граждан о видах этого преступления и как с ним бороться, всё чаще доверчивые люди становятся жертвами мошенников.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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