Изначально москвичка предлагала 10 тысяч рублей, однако, неизвестный мужчина попросил половину указанной суммы в виде задатка.Накануне своего обращения в полицию москвичка потеряла собственного домашнего питомца. Решив разыскать его, женщина пошла традиционным для всех потерявших животных людей - расклеила объявления. Тому, кто обнаружит её кота, москвичка обещала выплатить денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Телефонный звонок не заставил себя долго ждать, и вскоре владелице потерявшегося кота позвонили по телефону.Мужчина, чья личность в настоящее время пока не установлена, заявил столичной жительнице о том, что нашёл её питомца. Мужчина был готов вернуть потерявшегося кота ей, однако, необходимо было перевести ему своего рода аванс в размере 5 тысяч рублей. Мошенник назвал номер телефона, на который женщина незамедлительно перевела запрашиваемую им сумму.Тогда женщина решила обратиться в полицию.Сотрудник правоохранительных органов приняли заявление женщины и завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Личность преступника в настоящий момент устанавливается.Телефонное мошенничество – одно из самых распространенных в последнее время преступлений.