Создатель культового фильма «Асса» отмечает свой 75-й день рождения.

Сергей Соловьёв родился на территории Карело-Финской ССР. Отец мальчика был военным. Уже с четырнадцати лет начал играть в театральных постановках. Окончил режиссёрский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Дебютировал в 1969 году в качестве режиссёра – снял две новеллы по произведениям А.П. Чехова.

В 1987 году Сергей Соловьёв принимается за новый фильм, который стал символом уходящей советской эпохи. В фильме «Асса» впервые на советских экранах прозвучали композиции таких отечественных рок-групп как «Аквариум», «Кино» и «Браво». Лидер группы «Кино» Виктор Цой сыграл одну из главных ролей в этом фильме. «Асса», по замыслу режиссёра, стала первой кинокартиной в трилогии. Далее последовали «Чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» и «Дом под звёздным небом». Эти две киноленты вышли на экраны в 1989 и 1991 годах соответственно. В трилогии характерно показаны последние годы существования Советского Союза и начало нового этапа в современной истории страны, получивший название «перестройка».

В 1993 году получил почётное звание Народного артиста Российской Федерации. Во время президентства Бориса Ельцина принимал участие в его избирательной кампании – был режиссёром тура под названием «Голосуй или проиграешь». В 2002 году выступил в роли инициатора фестиваля международного уровня под названием «Дух огня», посвящённого кинематографическим дебютам. С момента запуска этого проекта является его президентом. Сергей Соловьёв и в настоящее время активно и успешно занимается творческой деятельностью. В начале текущего года руководит столичным Театром-студией САС.