ИА "Ореанда-Новости" 8 сентября объявлен в этом году единым днём голосования в Российской Федерации.Речь идёт об электронном голосовании.

Цифровые избирательные участки являются принципиально новым проектом вышеуказанных структур. Они будут введены в России впервые. Данные участки будут иметь электронное оборудование по последнему слову техники, что приведёт, в конечном итоге, к уникальным возможностям проголосовать российскому населению.

Ключевым моментом в новой системе образования стало то, что решён вопрос избирателей, находящихся далеко от своих избирательных участков, к которым они прикреплены согласно месту жительства или регистрации. Возможность голосовать удалённо теперь стала максимально простой. Напомним, что ранее приходилось озаботиться о голосовании заранее – необходимо было оформить открепительное удостоверение в случае ненахождения человека в день выборов на своём участке. Это приводило к излишней бумажной волоките, что, в результате, влияло и исход выборов – многие просто не брали эти удостоверения.

Теперь на портале государственных услуг необходимо подать заявление об участии в эксперименте Центризбиркома и отдать свой голос на любом избирательном участке, который, в свою очередь, также принимает участие в эксперименте. Для того, чтобы проголосовать избирателю теперь необходимо только паспорт.

Следующим нововведением стал отказ от бюллетеней. Цифровой избирательный участок направляет голос избирателя напрямую в Центризбирком. По словам инициаторов проекта, такая система сможет исключить ошибки и неточности, вызванные так называемым «человеческим» фактором.