ИА «Ореанда-Новости» По результатом опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, Интернетом пользуются 84 % граждан России, при этом 69 % подключаются к Сети каждый день, 9 % делают это несколько раз в неделю. 16 % не пользуются ресурсами Сети совсем.

Среди респондентов от 18 до 24 лет практически все – 99 % – выходят в Интернет ежедневно. 74 % из них уделяют ему свыше 4 часов в день.

Исследование также выявило, что жизнь трёх четвертей пользователей Интернета, как они полагают, изменится в случае их «отключения». 37 % заявили, что их жизнь претерпит существенные изменения, однако они будут в состоянии приспособиться. 11 % не мыслят себя без Интернета.