Ему исполнилось девяносто лет.

Олег Стриженов родился в 1929 году, в Амурской области. Родители будущего актёра были военными, поэтому кочевая жизнь для них была нормой – семья часто меняла своё место жительства. В 30-х годах прошлого века семья Стриженовых перебирается в город Москву, где окончательно осела. Олег сначала работал в Научно-исследовательском кинофотоинституте, затем занялся строительством железных дорог.

Актёрскую стезю Олег Стриженов выбирает уже после окончания Великой Отечественной войны – в 1949 году он поступает Театральное училище имени Щукина. Ещё будучи студентом, Стриженов активно выступал в театральных постановках, записывался на радиостанциях. Таллинский театр русской драмы стал первым местом работы актёра, туда его пригласили сразу после окончания училища.

С 1950-х годов Олега Стриженова всё чаще замечают на съёмках кинофильмов. Известность ему принесла роль Овода в одноимённой киноленте. Во время съёмок Олег Стриженов познакомился со своей будущей женой Марианной. Вскоре пара поженилась, и у них родилась дочь Наталья. Позднее Олег Стриженов снялся в таких фильмах как «Мексиканец» и «Сорок первый». После этих картин за Стриженовым закрепилась роль одного из самых романтических героев советского кинематографа.

Олег Стриженов, несмотря на популярность в кино, не забывал про театр. После Эстонии артист перебрался в Ленинград, а позднее в столицу, где начал работать на сцене Московского художественного академического театра.

В настоящее время Олег Стриженов практически не появляется в кино. Народный артист СССР серьёзно увлёкся живописью – этому занятию он посвящает всё свободное время.