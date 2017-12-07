ОРЕАНДА-НОВОСТИ Россия имеет возможность повторить или превзойти нынешний рекорд по сбору зерна в более чем 130 млн тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"Планка (урожая в этом году) поднята высоко, есть все возможности, чтобы повторить эти достижения, а может в перспективе и увеличить", - заявил министр.

А.Ткачев также подтвердил, что экспорт зерна в текущем сельхозгоду (июль 2017-июнь 2018 гг.) составит 45 млн тонн, в том числе 35 млн тонн пшеницы. В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 35,5 млн тонн зерна.

По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в чистом весе в этом году превысит 130 млн тонн против 120,7 млн тонн в 2016 году. Предыдущий исторический рекорд был поставлен в 1978 году, когда было собрано 127 млн тонн зерна.